Non lo prendono mai, è una certezza: Parisi MVP a Sosnowiec. Le pagelle

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Fabiano Parisi è l'uomo del momento. L'esterno della Fiorentina sta vivendo un periodo roseo, forse il migliore da quando veste la maglia viola, e anche ieri sera a Sosnowiec è stato il migliore in campo. Per la critica sportiva è ampiamente il più pericoloso tra i giocatori Vanoli e oggi viene premiato da tutti i quotidiani: "Ruba palla, lotta e galoppa. Prima a destra e poi a sinistra, sempre imprendibile. Un gran tiro da fuori e la percussione sul pareggio", il giudizio de La Gazzetta dello Sport. A cui fa eco La Nazione: "In questo momento è imprescindibile. Oramai non pare parecchio Parisi, ma lo è. Eccome. E’ diventato una certezza, soprattutto lassù a destra, dove osa Vanoli. Perché è lui l’artefice della trasformazione che ha reso il 65 inamovibile. All’inizio va sulla linea dei difensori a sinistra, ha più campo davanti a lui per proporsi con continuità. Con l’ingresso di Gosens torna alto e si accende. Gli manca ’solo’ il gol che Zych gli nega".

Bello anche l'elogio del Corriere Fiorentino: "A sinistra macina chilometri e avversari con una facilità che fa pensare dove diavolo sia stato fino a due mesi fa. Chiude e riparte, non lo tengono mai, assolutamente il migliore". Infine, la Repubblica: "Un coltellino svizzero, il rendimento resta ottimo che sia schierato in difesa o nel tridente. Addirittura, sembra sentirsi più a suo agio quando gioca avanzato. In questo momento è l’uomo in più di Vanoli".

Le pagelle di Parisi:

Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere Fiorentino: 7,5

La Nazione: 7

la Repubblica: 7