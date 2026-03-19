Il Crystal Palace vince 2-1 ai supplementari. Il 9/04 Fiorentina a Londra

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Sarà Fiorentina-Crystal Palace il quarto di finale di Conference League. Nonostante un po' più di fatica del previsto, la squadra inglese passa il turno contro l'AEK Larnaka ai supplementari vincendo 2-1 a Cipro. Decisiva la doppietta di Sarr, che prima sblocca la gara dopo pochi minuti, poi segna nel primo tempo supplementare. Nel mezzo il pareggio di Saborit e poi l'espulsione per doppia ammonizione dello stesso calciatore che ha lasciato i ciprioti con un uomo in meno per tutto il finale e soprattutto per i tempi supplementari.

Espulso anche Ioannou sempre nell'AEK Larnaca nel finale. Ricordiamo che avendo la Fiorentina battuto la seconda classificata del girone, avrà il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale. Andata dunque a Londra il 9 di aprile e ritorno al Franchi di Firenze il 16.