A Roma succede di tutto: 3-3 tra giallorossi e Bologna, tempi supplementari

A Roma succede di tutto: 3-3 tra giallorossi e Bologna, tempi supplementariFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:55News
di Redazione FV

Non bastano 180 minuti per decidere chi tra Roma e Bologna potrà accedere ai quarti di finale di Conference League. Dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara, all'Olimpico succede di tutto in una partita spettacolare terminata 3-3 nei 90 minuti: i rossoblu vanno in vantaggio all'inizio con Rowe raggiunto dopo poco da Ndicka, poi sembrano dilagare con Bernardeschi (su rigore) e Castro prima della rimonta giallorossa. Con un rigore realizzato da Malen e una conclusione in rete di Pellegrini, la Roma riagguanta la sfida portandola ai tempi supplementari.