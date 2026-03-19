Sarà Fiorentina-One Touch la semifinale del Viareggio: ecco orario e data
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La Fiorentina Under 18 ha strappato nel pomeriggio il pass per la semifinale della Viareggio Cup, dopo aver battuto la Pistoiese al Viola Park nei quarti di finale soltanto ai calci di rigore (nei regolamentari la partita si è conclusa sull'1-1). Gli avversari della squadra di Capparella, sorteggiati in questi minuti, saranno i nigeriani dell'One Touch, avanzati di turno dopo aver battuto lo Spezia per 4-0. La gara si disputerà allo Stadio dei Pini di Viareggio, sabato 21 marzo, ore 14:30.
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