Continua il sogno Conference, Tuttosport: "Reagire e rimontare: altra notte d'emozioni"

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Nell'andare a commentare la vittoria in Polonia sul Rakow, valsa i quarti di finale di Conference League, Tuttosport riparte da un dato di fatto non banale, scrivendo: "E’ una serata storica per i viola come evidenzia sul proprio sito la Uefa: sono la prima squadra a disputare 50 partite in questa competizione". La squadra di Vanoli entra tra le migliori otto per il quarto anno consecutivo. Terza vittoria consecutiva per i viola - continua il quotidiano - che possono continuare a inseguire il sogno della terza finale di Conference (avendo eliminato la seconda testa di serie, potranno affrontare in casa anche le eventuali semifinali) e proiettarsi con il morale alto sulla difficilissima sfida di domenica con l’Inter.

Anche se la salvezza resta la priorità Vanoli ha confermato nelle scelte di tenere alla coppa, schierando Kean e Fagioli titolari. Il centravanti reduce dallo stop per il problema alla tibia uscirà dopo un’ora senza lasciare il segno, visibilmente contrariato. La partita si era messa male come all'andata, vedendo i viola andare sotto nel punteggio. "La Fiorentina però ha saputo reagire e rimontare con Piccoli e Pongracic regalandosi un’altra emozionante notte europea", chiosa il giornale torinese.