Rakow-Fiorentina 0-0, seconda chance sui piedi di Kean: salva Zych

Rakow-Fiorentina 0-0, seconda chance sui piedi di Kean: salva ZychFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:20Notizie di FV
di Redazione FV

Seconda opportunità da gol per la Fiorentina ancora capitata sui piedi di Moise Kean: palla recapitata con uno “scavetto” da Fagioli al centravanti che va al tiro in diagonale al 33’ ma la sfera viene parata da Zych. Si resta sullo 0-0, nulla di fatto.