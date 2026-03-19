Dagli inviati Primi tifosi all'Arcelor Mittal Park: sale la febbre per Rakow-Fiorentina

vedi letture

Iniziano ad arrivare i circa 450 tifosi della Fiorentina che saranno stasera all'Arcelor Mittal Park per la sfida contro il Rakow, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Conference League. I sostenitori della squadra di Vanoli ci credono e qualcuno è arrivato sul posto anche munito di maglie vecchio stampo, sul vintage. È il caso di chi si è recato allo stadio con la nostalgica maglia di Gabriel Omar Batistuta. Manca meno di un'ora alla sfida e la tensione inizia a salire.