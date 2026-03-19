RFV Ezio Sella: "Alla Fiorentina serve continuità. Piccoli ha grandi qualità e può ancora migliorare"

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L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola commentando l'avvicinamento alla sfida in Conference League contro il Rakow: "La vittoria a Cremona è stata importantissima anche sotto l'aspetto mentale. È un buon viatico per affrontare la Conference. Ai viola serve continuità, ma la partita contro la Cremonese ha dato fiducia e creato più serenità. Sono convinto che la Fiorentina possa passare il turno visto anche che all'andata senza i titolari ha dimostrato di avere valori superiori rispetto ai polacchi".

Il gol di Piccoli a Cremona può rappresentare la svolta della sua carriera in viola?: "Piccoli ho sempre sostenuto fosse un giocatore con grandi potenzialità e qualità. Le ha mostrate a Cagliari e lo farà anche a Firenze. Per una punta il gol è la cosa più importante perché fornisce autostima. In questo momento è nelle condizioni psicologiche migliori. Sono convinto possa fare ancora meglio".

Può ancora migliorare tecnicamente Piccoli nonostante l'età?: "Sotto l'aspetto tecnico si può migliorare sempre. Anche quando giocavo io ci sono stati giocatori che sono migliorati con la determinazione e con il lavoro. Io credo che un giocatore possa migliorare, ma dipende da te. Se a fine allenamento prendi uno dello staff che ti fa lavorare. Io ho parecchi esempi, Gattuso era uno tecnicamente a inizio carriera molto indietro, ma negli anni l'ho visto migliorato. Questa è la dimostrazione che se uno ha voglia c'è sempre tempo".

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