I risultati completi di Conference League: avanti Shaktar e Strasburgo
Dopo le partite delle 18:45, si sono concluse anche le sfide delle 21 in Conference League. La Fiorentina affronterà il Crystal Palace ai quarti di finale che si giocheranno il 9 e 16 aprile prossimi. Sugli altri campi, oltre al passaggio del turno di Mainz e AEK Atene, va registrato il rotondo 4-0 dell'AZ Alkmaar sullo Sparta Praga e il Lech Poznan che vince in casa dello Shaktar Donetsk 2-1 ma non basta dopo il 3-1 ucraino dell'andata. Questi tutti i risultati degli ottavi di Conference League.
AEK Atene-Celje 0-2 (Totale 4-2)
AEK Larnaca-Crystal Palace 1-2 (2-3)
Mainz-Sigma Olomouc 2-0 (2-0)
Rakow-Fiorentina 1-2 (2-3)
Shaktar Donetsk-Lech Poznan 1-2 (4-3)
Sparta Praga-AZ Alkmaar 0-4 (1-6)
Strasburgo-Rijeka 1-1 (3-2)
Rayo Vallecano-Samsunspor 0-1 (3-2)
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