Verso l'Inter con qualche rotazione. Franchi pieno, attesi oltre 20mila tifosi
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La Nazione, nelle sue pagine sportive in tema Fiorentina, si focalizza già sul match con l'Inter di domenica sera e ribadisce che i viola non staccheranno un momento dopo la trasferta polacca. Oggi pomeriggio la seduta di scarico, domani la rifinitura, domenica la gara e da lunedì qualche giorno di riposo.
Per il quotidiano locale Vanoli farà un po' di rotazione dopo le fatiche di ieri, mentre i tifosi si preparano a riempire il Franchi.Al momento, infatti, sono oltre 20mila gli spettatori attesi: la prevendita è andata bene nel corso della settimana e a questo punto è possibile anche provare a battere il record di presenze stagionali (22.346 a novembre contro la Juventus). Vorrebbe dire essere praticamente al sold out del Franchi.
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