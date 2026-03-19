Cambiaghi decide Roma-Bologna ai supplementari. Gioia Italiano, va ai quarti!

Cambiaghi decide Roma-Bologna ai supplementari. Gioia Italiano, va ai quarti!FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:38News
di Giacomo A. Galassi

Dopo due partite tiratissime, è il Bologna ad approdare ai quarti di finale di Europa League. Ai rossoblu va il "derby" italiano in Europa, dopo una partita piena di emozioni all'Olimpico, con gli ospiti che vanno in vantaggio fino al 3-1 prima di essere raggiunti da Malen e Pellegrini a pochi minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Ai supplementari poi la decide Cambiaghi, con una rete nel secondo tempo che batte Svilar e consegna ad Italiano la gioia dei quarti di Europa League. Roma eliminata dalla competizione con qualche protesta per un rigore non concesso nel finale.