RFV Pizzigoni su De Zerbi: "Se lo conosco bene può essere intrigato da una sfida come quella di Firenze"

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Carlo Pizzigoni, giornalista de La Fiera del Calcio e di Viva El Futbol, è stato ospite di Radio FirenzeViola nel corso de "I tempi supplementari". Grande amico di Daniele Adani (con cui lavora) e Roberto De Zerbi, parte da una provocazione: c'è possibilità che proprio De Zerbi possa un giorno venire alla Fiorentina? "Conosco bene Roberto, so che lui non decide in base ai soldi ma deve essere trascinato anche dal contesto, da una piazza calorosa, sennò non si spiega la sua decisione di andare all'Olympique Marsiglia, vi assicuro che ha rinunciato a panchine importantissime. Proprio perché è lui vi dico che lui va alla ricerca di sfide prestigiose. Firenze è una città diversa dalle altre. Poi non so se avrà voglia di tornare in Italia ora, ma comunque se il progetto lo convince prende e viene. Abbiam parlato tante volte di cosa è il Velodrome di Marsiglia, lui diceva che era lo stadio più sudamericano d'Europa. Lui voleva andare lì e ha fatto bene, ha riportato l'OM in Champions, poi la società non si è dimostrata all'altezza ma col passare del tempo si renderanno conto di che tipo di allenatore hanno perso. Ma penso che una sfida come quella della Fiorentina potrebbe interessarlo, poi ovviamente tutto è prematuro ora".

Ha parlato di Velodrome. La Fiorentina gioca, e giocherà per tanto tempo, in uno stadio-cantiere. Questa cosa può incidere?

"Incide secondo me. Lo stadio è un fattore. Fa la differenza e soprattutto in contesti come può essere quello di Firenze. Il Franchi delle volte trascinava, adesso vederlo così è brutto, è veramente triste".