Rakow-Fiorentina 1-0, dopo appena 22" dall'inizio della ripresa la sblocca Struski

Rakow-Fiorentina 1-0, dopo appena 22" dall'inizio della ripresa la sblocca StruskiFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:50Primo Piano
di Redazione FV

Dopo appena 22” dall’inizio del secondo tempo, il Rakow sblocca la partita e va in vantaggio grazie al gol di Struski: azione sulla sinistra dei polacchi, con la palla che arriva al mediano che va al tiro sul primo palo cogliendo impreparato Christensen. 1-0 e adesso qualificazione in perfetto equilibrio.