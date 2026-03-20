Niente riposo, Fiorentina subito in campo: seduta di scarico verso l'Inter

vedi letture

Non c'è tempo per rifiatare. La Fiorentina torna di corsa a Firenze dopo la nottata europea di Sosnowiec e non ha neanche il tempo di gustarsi i quarti di finale di Conference League che inizia già a preparare la gara con l'Inter. Per i viola resta importante la salvezza da inseguire in campionato, la sfida ai nerazzurri è in programma domenica sera al Franchi e per questo già oggi, dopo il rientro dalla Polonia, la squadra di Vanoli sarà in campo per la seduta di scarico. Già proiettata, però, al match con gli uomini di Chivu.