"Viola quasi ritrovata. Piccoli, finalmente un vice affidabile". Il pensiero della Gazzetta

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Per La Gazzetta dello Sport, la seconda vittoria in rimonta sul Rakow dimostra per la Fiorentina un segnale di carattere. È questa la lettura che propone stamani la Rosea del successo dei viola sui polacchi in Conference League, definita dal quotidiano "la sua coppa", in riferimento alla storia dei gigliati nel torneo. Ora tocca il Crystal Palace, ma la truppa di Vanoli continua la sua corsa e questa è la cosa importante. Così, in particolare, si esprime la Gazzetta: "La Viola è quasi ritrovata, perché ha trovato una sua forma definita ed efficace. È bastata una mossa dopo un’ora di gioco poco viola, nonostante il ritorno di Kean dal 1’: Moise ha strappato subito in avvio, si è guadagnato un’altra occasione nel finale di primo tempo, è uscito sacramentando dopo un’ora.

Avrebbe voluto giocare di più. Vuol dire che sta bene. Il suo sostituto, Roberto Piccoli, è diventato ufficialmente un vice affidabile: subito un palo di testa, la fortunatissima e involontaria deviazione su tiro di Ndour che ha stabilito l’1-1. E da lì è stata tutta discesa, come il campo “inclinato” che al settimo di recupero fa scorrere verso la porta vuota il destro della vittoria di Pongracic, calciato da dietro la linea di metà campo, con il portiere polacco Zych in area viola per partecipare all’ultimo disperato assalto".