RIPA, Chiesa? Ricordo che quando Sousa lo chiamò...

L'ex team manager viola Roberto Ripa ha parlato di Federico Chiesa, ricordando anche alcuni momenti del suo esordio alla Fiorentina, nell'intervento a Radio Bianconera: "Quando Sousa lo convocò per la prima volta lo chiamai per avvisarlo. Era a Coverciano per rispondere a una convocazione della Nazionale U18. Era entusiasta, la prese come l'opportunità della vita. Sousa lo fece esordire e non ebbe dubbi sul suo futuro: sarebbe diventato uno dei migliori. Nel saltare l'uomo ci sono pochi come lui".