CLASSIFICA, Viola terza. A Guimaraes serve la vittoria

Dopo la fine delle gare delle 21 e la conclusione del quinto turno del maxi-girone, la Conference League aggiorna la situazione delle 36 squadre in classifica. La Fiorentina è in terza posizione, alle spalle di Chelsea (a punteggio pieno) e Vitoria Guimaraes, prossimo avversario nell'ultima giornata. Ai viola servirà una vittoria per essere certi di andare subito agli ottavi, mentre con un pareggio o una sconfitta ci sarebbe il rischio di dover affrontare anche i playoff (ricordiamo che le prime otto vanno dirette agli ottavi, mentre dalla nona alla ventiquattresima disputano il playoff. Dalla venticinquesima alla trentaseiesima sono eliminate). Questa la graduatoria:

Chelsea 15 (+17)

Guimaraes 13 (+7)

Fiorentina 12 (+11)

Legia 12 (+10)

Lugano 12 (+4)

Shamrock Rovers 11 (+7)

Cercle Brugge 10 (+7)

Jagiellonia 10 (+5)

Rapid 10 (+3)

APOEL 10 (+3)

Djurgarden 10 (+2)

Pafos 9 (+4)

Gent 9 (+1)

O. Lubiana 9 (+1)

Heidenheim 9 (0)

Copenhagen 8 (+2)

Betis 7 (0)

Vikingur 7 (-1)

Panathinaikos 7 (-1)

Borac 7 (-3)

Omonia 6 (0)

Mlada Boleslav 6 (-2)

Hearts 6 (-3)

Basakshehir 5 (-3)

Celje 4 (-1)

Molde 4 (-2)

TSC 4 (-4)

Astana 4 (-4)

HJK 4 (-5)

San Gallo 4 (-8)

NOAH 4 (-9)

TNS 3 (-4)

Dinamo Minsk 3 (-5)

LASK 2 (-10)

Petrocub 1 (-9)

Larne 0 (-10)