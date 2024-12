FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Torna in campo subito la Fiorentina. Il giorno dopo il largo successo in casa contro il Lask, nella quinta giornata di Conference League, gli uomini di Palladino non hanno tempo per concedersi qualche ora di stacco. Domenica alle 15 saranno di scena al Dall'Ara nel delicato match contro il Bologna, dell'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, sfida che inizieranno a preparare già oggi pomeriggio. Alle 15 infatti è prevista la consueta seduta d'allenamento presso il Viola Park, a Bagno a Ripoli.