EUROPA LEAGUE, Ajax-Lazio: le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam la Lazio scenderà in campo contro l'Ajax per la sesta giornata del girone unico di Europa League. I biancocelesti in Europa fino ad ora non hanno mai perso. 4 vittorie ed un pareggio, nell'ultima gara contro il Ludogorets, per un totale di 13 punti in 5 turni. L'Ajax di Farioli fin qui invece ha raccolto 10 punti. Di seuito le formazioni ufficiali del match:

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traore, Brobbey, Godts. A disposizione: Gorter, Ramaj, Gaaei, Akpom, Kaplan, van den Boomen, Rugani, Weghorst, Fitz-Jim, Rasmussen, Janse, Hlynsson. Allenatore: Francesco Farioli.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Guendouzi, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Nuno Tavares, Gila, Marusic. Allenatore: Marco Baroni.