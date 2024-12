ITALIANO, Turnover per il campionato? Devo gestire le forze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Benfica-Bologna, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ex viola e prossimo avversario in campionato della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di SkySport di alcune scelte di formazione (qui le formazioni delle italiane): "Stasera vorrei vedere personalità e voglia da parte dei ragazzi di rispettare partite di grande livello. In più, oggi c'è la possibilità di mettere in campo qualità in mediana e freschezza in avanti. Quando abbiamo la palla, cercheremo di metterli in difficoltà".

Ha fatto qualche cambio in più rispetto al solito.

"Quando giochi e sei full, un po' di riposo ci vuole. Bisogna anche cercare di stare attenti a livello di gestione delle forze. Chi va in campo oggi è tutta gente che fa le Nazionali, secondo me possiamo mettere in difficoltà quando avremo la palla e potremo con la nostra qualità".