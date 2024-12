COR.FIO., Smargiassata di Giuffredi: protagonismo tossico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Una vittoria sonante, perfino straripante". Così definisce il Corriere Fiorentino, a firma di Ernesto Poesio, il successo per 7-0 della Fiorentina contro il Lask in Conference League. Spazio poi al commento: "Tutto facile dunque, ma la vittoria è stata utile per non perdere la sana abitudine al successo e per prepararsi al meglio in vista della gara contro il Bologna. Una sfida nella sfida, quella del Dall’Ara. Perché contro l’ex tecnico Italiano giocherà una squadra quasi irriconoscibile rispetto agli ultimi tre anni per il diverso atteggiamento in campo e per la filosofia di gioco così mutata. Ma soprattutto a cambiare sono stati i giocatori".

Infine, il quotidiano si sofferma anche sul caso Biraghi, dopo le polemiche delle ultime ore a seguito delle dichiarazioni (ai nostri taccuini) dell'agente Mario Giuffredi: "A stupire è stata la veemente (con tanto di insulti) reazione del giocatore tramite il suo manager che per la verità in passato con la Fiorentina ha fatto più di un affare. Il tono quasi di sfida («A gennaio andrà via anche Parisi», altro suo assistito) è però difficile da accettare visto che, fino a prova contraria, i due giocatori sono di proprietà della Fiorentina. Una smargiassata insomma che svela ancora una volta come molto spesso i procuratori e anche qualche giocatore si sentano intoccabili. Ma per i protagonismi tossici in questa nuova Fiorentina non sembra esserci più posto. Con buona pace di chi pensa di essere al di sopra di tutto, anche della stessa società".