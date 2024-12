CONFERENCE, Tutti i risultati delle gare delle 18:45

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina travolge 7-0 il LASK al Franchi nel quinto turno di questa prima fase a girone unico di Conference League. Oltre ai gigliati alle 18:45 hanno giocato anche altre formazioni tra cui il Betis, che ha battuto 1-0 il Petrocub in trasferta e l'Apoel Nicosia che ha vinto contro il Noah. Alle 16:30 invece il Chelsea ha battuto in trasferta l'Astana assicurandosi il pass per gli ottavi di finale. Di seguito tutti i risultati:

TUTTI I RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE

Vikingur Reykjavik - Djurgarden 1-2

FC Astana - Chelsea 1-3

Basaksehir - Heidenheim 3-1

Din. Minsk - Larne 2-0

Copenhagen - Hearts 2-0

Fiorentina - LASK 7-0

HJK - Molde 2-2

Legia - Lugano 1-2

Noah - APOEL 1-3

O. Ljubljana - Cercle Bruges 1-4

Petrocub - Betis 0-1