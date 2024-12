HARDER, Un sogno esordire con la maglia che tifo da sempre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Serata di esordi in casa Fiorentina. Dopo il debutto europeo e di fronte al pubblico casalingo per Tommaso Martinelli, stasera contro il Lask è stata anche la volta dell'esordio da professionista per Jonas Harder, centrocampista classe 2005 della Primavera subentrato nel secondo tempo contro gli austriaci in Conference League. Lo stesso Harder ne ha parlato così sul suo account Instagram: "Felicissimo per il mio esordio con la maglia che ho sempre tifato e nello stadio che ho sempre sognato️. Un sogno che si avvera". Qua sotto il post: