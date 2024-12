IL MIGLIORE, Sottil trasformato. È una piacevole realtà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Tutti i quotidiani convergono nella stessa direzione. Riccardo Sottil è per distacco il migliore in campo della Fiorentina contro il Lask: nel sonoro 7-0 dei viola, il figlio d'arte timbra con una doppietta, nel segno della continuità tanto cercata in questi anni: "Sì, Riccardo è diventato una piacevole realtà. Continuare a esserlo dipende tutto da lui", afferma La Nazione. "Rafforza più che mai la candidatura a prendere il posto di Bove", si accoda il Corriere dello Sport-Stadio, "trasformato", lo sintetizza il Corriere Fiorentino.

Questi i voti di Sottil in Fiorentina-Lask:

La Gazzetta dello Sport, 8

Corriere dello Sport-Stadio, 8

Tuttosport, 7.5

Corriere Fiorentino, 7.5

La Nazione, 8

la Repubblica, 8

FirenzeViola.it, 7.5