REP. FI, L'Europa sorride ai viola, senza mai abbassare ritmo

L’Europa sorride ai viola, che danno continuità ai risultati positivi, dimostrando quanto sia fondamentale l’approccio mentale contro una formazione nettamente inferiore ma che la Fiorentina ha saputo dominare dall’inizio alla fine senza mai abbassare il ritmo. Così scrive la Repubblica (ed. Firenze) del successo della squadra di Palladino contro il Lask, in Conference League, dove il tecnico aveva schierato una formazione frutto di una rotazione calcolata. Dall'esordio europeo di Martinelli al rientro di Kayode e Parisi, mentre nel finale si intravedono sprazzi di calcio del ritrovato Gudmundsson.

Per la Fiorentina è tutto facile, chiude con un punteggio più che tennistico e batte gli austriaci salendo ai vertici nel girone unico di Conference League, grazie alla differenza reti nei confronti del Legia (le prime otto squadre passano direttamente agli ottavi senza spareggi). Ne rifila ben sette la squadra di Raffaele Palladino a quella di Markus Schopp, davanti al pubblico del Franchi (undicimila spettatori) e a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Bologna. Sorrisi per Sottil, Ikonè, Richardson, Mandragora e Gudmundsson ma in generale per tutta la squadra attesa, in Conference, dall’ultima trasferta tra una settimana in casa del Vitoria Guimaraes.