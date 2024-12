BOVE, Esce da Careggi ed è atteso al VP. Resterà viola

Fonte: Luciana Magistrato

Passi in avanti nel recupero di Edoardo Bove ricoverato a Careggi fin dalla sera del 1° dicembre scorso dopo il malore occorso al 17' di Fiorentina-Inter al Franchi. Il centrocampista della Fiorentina dopo l'intervento che ha impiantato un defibrillatore removibile negli scorsi giorni, si prepara a lasciare la struttura nella giornata di oggi e come raccolto da Firenzeviola.it, nel programma del giocatore c'è anche la visita ai compagni al Viola Park tra oggi e domani, nel centro sportivo dove la squadra di Palladino si ritroverà per l'allenamento in vista del Bologna domenica.

Inoltre, la società ha già deciso che nonostante a gennaio possa ridiscutere il prestito con la Roma ed interromperlo, che lo riterrà un giocatore viola fino a fine stagione.