ABODI, Arriverà un commissario per gli stadi di Euro 2032

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sugli stadi per gli Europei del 2032 arriverà un commissario. Ne ha parlato Andrea Abodi, Ministro dello Sport, presso la sede di Milano di Sport e Salute, ai taccuini de La Nazione, facendo il punto sulla lentezza dei lavori di ristrutturazione dei nostri impianti, sulla quale si adopererà il governo: "Siamo arrivati al commissario per sbloccare la situazione degli stadi degli Europei. È necessaria una regia unica. Al momento l’unico già in regola è Torino, ma arriveremo a risolvere il problema".

Abodi parla poi di quello che è l'obiettivo del governo: "Abbiamo un mandato affidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cioè costruire nello sport un modello sportivo italiano che non sia soltanto la indispensabile celebrazione delle medaglie, che poi sono il frutto del lavoro, dell’impegno, del sacrificio degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici e degli istruttori, ma anche la celebrazione dello sport come recita la Costituzione. Noi non abbiamo adottato la riforma Costituzionale, è stato il Parlamento che in un tempo breve è riuscito a raggiungere questa tappa".