MENDOZA, L'ex Primavera viola ha rinnovato con il Lecco

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto di Alejandro Mendoza fino al 2027. Classe 2005, nato in Ecuador, è arrivato in bluceleste in estate dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui è arrivato fino alla Primavera. In questa stagione, la sua prima tra i professionisti, ha collezionato 6 presenze in campionato e una in Coppa Italia Serie C.