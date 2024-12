TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Lask 7-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Un risultato sonoro, netto, perentorio. La Fiorentina strapazza il Lask, vittima sacrificale al Franchi, con un rotondo 7-0. Doppietta di Sottil, Ikoné, Richardson, Mandragora, Gudmundsson dal dischetto e un'autorete firmano il successo dei viola, che mettono altri tre punti in cassaforte in Conference League. Come al solito, FirenzeViola.it vi invita a votare il vostro migliore in campo tra le fila di Palladino. Qua sotto il link:

