FIORENTINA, La vittoria 'tennistica' in Coppa delle Coppe e l'illusione contro il Grasshopper del '98

Nuova puntata di "Archivi Polverosi" su Radio FirenzeViola, dove continua il nostro viaggio nelle 50 partite più significative delle coppe europee disputate dalla Fiorentina nei suoi 100 anni di storia. In questa puntata, Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini, hanno raccontato il ritorno dei Quarti di finale di Coppa delle Coppe del 1960/61, vinto dai viola per 6-2 contro il Lucerna e la vittoria in Coppa Uefa per 0-2 in casa del Grasshopper nella stagione 1998/99.

COPPA DELLE COPPE 1960-1961

Quarti di Finale (ritorno) - 28 dicembre 1960

Fiorentina-Lucerna 6-2 (Antoninho, Hamrin, Milan, Hamrin, Antoninho, Antoninho)

Primo atto della Coppa delle Coppe dell'anno 1960/61, con la Fiorentina che arrivò alla gara in casa forte dello 0-3 raccolto in Svizzera. Al Franchi - all'epoca chiamato ancora 'Comunale' - i viola strapazzarono il Lucerna con un tennistico 6-2, sotto i colpi di Antoninho (tripletta), Hamrin (doppietta) e Milan. La Fiorentina proseguì poi il proprio cammino eliminando in semifinale i croati della Dinamo Zagabria (3-0 l'andata, 1-2 il ritorno) e vinse la coppa battendo il Glasgow Rangers (0-2 l'andata, 2-1 il ritorno).

COPPA UEFA 1998-1999

Secondo turno - 20 ottobre 1998

Grasshopper-Fiorentina 0-2 (Batistuta, Robbiati)

Il cammino della Fiorentina nella Coppa Uefa della stagione 1998/99 inizia contro l'Hajduk Spalato, con i viola che riescono a vincere 2-1 nel campo neutro di Bari, per poi accedere al turno successivo pareggiando 0-0 in Croazia. Nel turno successivo la squadra di Trapattoni incontrò, appunto, il Grasshopper. L'andata giocata al Franchi terminò 2-0 grazie alle reti di Batistuta e Robbiati, ma al ritorno gli svizzeri riuscirono incredibilmente a ribaltare il risultato dell'andata, a vincere 3-0 e ad eliminare i viola.

