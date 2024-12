VITTORIE EUROPEE, Viola seconda migliore italiana

FirenzeViola.it

Curiosa statistica condivisa dal portale transfermarkt che riguarda le partite europee delle squadre italiane e le vittorie ottenute nelle ultime quattro stagioni: la Fiorentina è la seconda italiana per vittorie e la prima per percentuale di vittorie per ogni partita giocata, con 0,56 vittorie di media per 22 vittorie totali. Al primo posto c'è la Roma con 27 vittorie e una media di 0,54, al terzo posto invece l'Inter con 19 vittorie e media di 0,54. Poi Atalanta, Milan, Lazio, Napoli e infine Juventus. Questa la statistica: