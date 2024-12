SPALLETTI, Niente calcoli, con la Germania per vincere

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Si va a giocare per vincere sempre; non si fanno calcoli. Se si affrontano le partite nella maniera corretta, non ci sono poi rimorsi". Così Luciano Spalletti, a RaiSport, commenta il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali, dal quale emerge che per evitare il gruppo I con la Norvegia e andare in quello A con la Slovacchia, gli azzurri dovranno prima battere la Germania a marzo nei quarti di Nations League. "L'Italia che vince contro la Germania sarà sicuramente una Italia più forte di quella che dovesse perdere. Nei processi di crescita diventa fondamentale portare a casa buone prestazioni e vittorie per divenire più forti". (ANSA).