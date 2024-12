CALAMAI, Sottil non è più eterna promessa. Merita fiducia

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha evidenziato la prestazione di Riccardo Sottil ieri, in Fiorentina-Lask 7-0: "Non possiamo non prendere atto della crescita di Sottil. Non riguarda solo la gara col Lask, nell'ultimo periodo sembra aver trovato una continuità, essendo uscito dal guscio di eterna promessa. Quel salto di qualità che sembrava scontato e mai arrivato, ora è lì. Sembra pronto ad essere quel giocatore che speravamo potesse essere.

E allora viene spontanea una riflessione di mercato. Se la Fiorentina si era data come priorità l'acquisto di un attaccante esterno, non so se oggi dopo questo Sottil, è ancora una priorità assoluta. Certo è che quel giocatore che tempo fa pensavamo di aver perso, oggi è tornato protagonista e merita un'altra fiducia".