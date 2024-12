PANCARO, Biraghi? Caso che poteva essere evitato

FirenzeViola.it

L'ex viola Giuseppe Pancaro ha parlato a Radio Serie A del caso Biraghi. Queste le sue parole: "Non penso ci saranno ripercussioni sullo spogliatoio. E' una situazione che ci sta, dopo che giochi per tanti anni per un club e poi finisci ai margini è possibile che tu possa un po' soffrire. Però bisogna anche rispettare le scelte dell'allenatore e dei compagni, forse questo caso a metà campionato poteva anche essere evitato".