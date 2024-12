AG. QUARTA A FV: "TORINO? SOLO RUMORS. PENSA ALLA FIORENTINA AL 100%. IN MEDIANA PUÒ RIGIOCARE"

FirenzeViola.it

Non è un periodo semplice per Lucas Martinez Quarta, di cui si è parlato in lungo e in largo dopo l'esperimento a centrocampo e l'errore sul gol concesso all'Empoli in Coppa Italia. Poche ore dopo iniziavano a rimbalzare anche le prime voci di mercato, che volevano il Torino interessato al centrale argentino, a maggior ragione dopo lo scarso minutaggio recente nella retroguardia viola. Un momento non felice quello del Chino, di cui ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it l’agente, Gustavo Goni, spegnendo sul nascere ogni tipo di discorso: "Non so niente di tutto ciò. Sono rumors, solo rumors", risponde a domanda su questo possibile interesse da parte dei granata. "No, nessuno mi ha chiamato".

E come sta vivendo Martinez Quarta questo periodo con poco spazio?

"Bene, lavora per tornare a giocare tutte le partite. Ovviamente vorrebbe trovare più continuità e vuole tornare a giocare ogni gara, e sta lavorando per tornare e riprendersi il posto che merita".

In città si è parlato tanto dell’errore nell’occasione del gol con l’Empoli. Come l’ha trovato?

"Un errore è un errore, tutti i giocatori commettono errori quando giocano. Quella è una posizione in cui Lucas giocava quando era giovane, per cui non avrà problemi a rigiocare in quel ruolo".

Però preferisce fare il suo naturale, ossia il difensore.

"Sì, ma è un professionista e si mette a disposizione della squadra, gioca dove l'allenatore lo richiede".

Ha già smentito queste voci sul Torino. Ma in generale si è mosso qualcosa per il giocatore?

"In questo momento non c'è niente. Non ho niente tra le mani. E non possiamo far caso a tutto ciò che si dice. Lucas ha tanti anni di esperienza alle spalle e ora è concentrato sulla Fiorentina. È la sua squadra e ora non ci sono altre cose, poi si vedrà".

Affermerebbe con certezza che chiuderà la stagione alla Fiorentina?

"Non abbiamo parlato del tema. Lucas ha rinnovato pochi mesi fa e non stiamo pensando di andare via da Firenze. Se poi succederà qualcosa ne parleremo, ma oggi il Chino è della Fiorentina e si dedica alla sua squadra, al 100%".