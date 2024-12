SKY, Presi i diritti per Supercoppa e C.Italia Femminile

FirenzeViola.it

Solo pochi giorni fa la FIGC ha annunciato che la vendita dei diritti TV per Coppa Italia e Supercoppa femminile aveva avuto esito negativo che i suddetti che erano rimasti invenduti. Oggi invece arriva la svolta con Sky che li ha acquisiti fino al 2027 come si legge in una nota della Federcalcio: "Il calcio femminile torna su Sky e in streaming su NOW: fino al 2027 Sky Sport trasmetterà in diretta le gare della Coppa Italia e della Supercoppa Frecciarossa. Si partirà quindi lunedì 6 gennaio alle 15.30 con la sfida tra Roma e Fiorentina che assegnerà il primo trofeo della stagione. Un ritorno, quello su Sky, che riporta alla mente la meravigliosa avventura delle Ragazze Mondiali del 2019, con Sky che oltre alle competizioni italiane per club ha trasmesso anche l'ultimo Europeo disputato nel 2022, anno dell'introduzione del professionismo in Italia.

Nella stagione 2024-25 saranno 14 le partite in diretta su Sky e NOW: dopo la Supercoppa tra Roma e Fiorentina, tra il 14 e il 16 gennaio si giocherà l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, con gare di ritorno tra il 28 e il 30 gennaio. Le semifinali si disputeranno il 15-16 febbraio (andata) e il 4-5-6 marzo (ritorno), con finale prevista a maggio. "Siamo felici che Sky Sport sia al nostro fianco per valorizzare il calcio femminile italiano - dichiara la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti -. Nella grande crescita del movimento degli ultimi anni, la visibilità sui media è stato uno degli aspetti principali, e Sky con la sua professionalità e la sua attenzione alla cura del dettaglio ha contribuito a rendere il nostro prodotto sempre più appetibile. E non poteva esserci partita migliore di una finale come quella che vivremo il 6 gennaio a La Spezia per inaugurare questo nuovo percorso insieme. Colgo l'occasione per ringraziare Sky della fiducia e dell'attenzione rivolta ai nostri club, sempre più impegnati in un percorso di sviluppo che passa anche dall'apertura dei grandi stadi, che meritano ovviamente una grande esposizione mediatica".