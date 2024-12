FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Esordio tra i professionisti per Jonas Harder: al 76’ Raffaele Palladino richiama in panchina Amir Richardson e manda in campo il centrocampista classe 2005 della Fiorentina Primavera, pilastro della squadra di Galloppa che guida la testa della classifica del campionato.