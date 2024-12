RASTELLI, Ranieri eclettico: la sua duttilità fa la differenza

FirenzeViola.it

© foto di Uff. Stampa Pordenone Calcio

L'allenatore Massimo Rastelli ha parlato a Radio Serie A di Luca Ranieri, che lo ha allenato alla Spal. Queste le sue parole: "Ranieri è un calciatore eclettico, ha voglia di migliorarsi ogni giorno, nasce come terzino ma con me ha giocatore a tre come centrale. La sua voglia di adattarsi ogni giorno sta facendo la differenza".