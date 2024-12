PAGLIUCA, United, errore cacciare De Gea per Onana

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Pagliuca, storico ex portiere del Bologna, intervistato stamani da Repubblica, ha parlato dei portieri di rossoblu e Fiorentina in vista di domenica: "Oggi Lukasz (Skorupski, ndr) e De Gea sono i portieri più decisivi della Serie A. Che sfida sarà domenica! E che bravo il polacco: io, al suo posto, avrei fatto fatica a digerire il turnover, ma sembra che per lui sia stato un carburante. Ha risposto alla grande".

Su De Gea ha aggiunto: "De Gea è sempre stato fortissimo. A Manchester ha avuto qualche calo e degli errori, ma è stato un errore mandarlo via per prendere Onana a una cifra esagerata. De Gea è molto più forte. Lui, Kean e Palladino stanno facendo volare la Fiorentina, che è una grande squadra e, secondo me, continuerà a giocare in Europa".