COMMISSO, I complimenti alla squadra dopo il 7-0

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il 7-0 del Franchi contro il LASK il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, come reso noto dalla società gigliata, ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra e al tecnico Raffaele Palladino per il bel successo. Questo il testo del tweet del club viola: "Al termine della gara il Presidente Rocco Commisso ha fatto i complimenti per la bella prestazione al tecnico Palladino e alla squadra, e ha chiesto di essere subito concentrati per l'importante partita di domenica". Di seguito il post X ufficiale della società gigliata: