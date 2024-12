CONFERENCE, I finali delle 21: vincono Guimaraes e Gent

FirenzeViola.it

Si sono da poco conluse le gare delle 21 in Conference League. Vince il Vitoria Guimaraes, prossimo e ultimo avversario della Fiorentina nel maxi-girone. I portoghesi hanno superato il San Gallo - già incontrato dai viola - per 1-4, mentre il Panathinaikos ha battuto per 0-2 a domicilio i New Saints. Questi i finali:

San Gallo - Vitoria Guimaraes 1-4: Mendes 33', G. Silva 58', Csoboth 66', Baio 84', Samu 90'+4

Gent - TSC 3-0: Dean 8' (rigore), Gandelman 13', Surdez 20'

Mlada Boleslav - Jagiellonia 1-0: Vydra 76'

Omonia - Rapid 3-1: Kakoullis 52', D. Beljo 62', Semedo 66', Moubarak 90'+6

Pafos - Celje 2-0: Dragomir 48', Correia 63'

Shamrock Rovers - Borac Banja Luka 3-0: Kenny 12'-64', Farrugia 56'

TNS - Panathinaikos 0-2: Djuricic 15', Ioannidis 61' (rigore)