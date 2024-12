CHIESA, Slot è preoccupato: "È fermo da 5-6 mesi"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arne Slot, allenatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Fulham, parlando di Federico Chiesa: "Quello di cui ha bisogno è giocare, e il problema è che se non giochi da cinque o sei mesi a volte è difficile per un allenatore dargli i suoi primi minuti, perché non sai esattamente cosa aspettarti. Sì, lo vedo sul campo di allenamento, ma l'ideale sarebbe vederlo in un'amichevole durante la settimana, o in una partita dell'U21 o qualcosa del genere. Ma questa non è la nostra situazione; giochiamo così tante partite. Quindi forse la partita contro il Southampton potrebbe essere un buon momento per lui per ottenere qualche minuto di gioco e poi sapremo un po' meglio cosa possiamo aspettarci da lui.

Se hai solo sessioni di allenamento, non è la stessa cosa del tempo di gioco. Hai bisogno di tempo di gioco per raggiungere determinati livelli di forma fisica. Però se stai gareggiando per il campionato e gareggiando in Champions League , non è sempre facile trovare questi minuti, a meno che a volte non siamo in vantaggio 4-0 o 5-0, ma per tutta la stagione penso che sia successo solo una volta".