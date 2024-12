FORMAZIONI UFFICIALI, DAL 1° INSIEME KEAN E KOUAME. A DESTRA IKONE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18:45 la Fiorentina affronterà il LASK in un match valevole per la quinta giornata della fase a girone unico di Conference League. Con una vittoria questa sera i viola avrebbero buone possibilità, anche se non l'aritmetica certezza, di passare direttamente alla fase ad eliminazione diretta della terza competizione europea per club. Gli austriaci invece, fermi a quota due punti in classifica, hanno bisogno di un buon risultato questa sera al Franchi per continuare a sperare almeno nei play-off. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikonè, Kouame, Sottil; Kean. A disp.: Terracciano, De Gea, Dodo, Beltran, Gudmundsson, Comuzzo, Gosens, Moreno, Colpani, Adli, Harder, Rubino. Allenatore: Palladino

LASK (4-3-3): Jungwirth; Bogarde, Talovierov, Smolcic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker. A disp.: Lawal, Schillinger, Galvez, Renner, Ljubicic, Horvath, Haider, Taoui, Midzic. Allenatore: Schopp