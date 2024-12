CHELSEA, Pedro Neto: "Ieri partita più fredda mai giocata"

FirenzeViola.it

Il Chelsea ha battuto 3-1 in trasferta l'Astana in Conference League, ma a fare notizia è stata soprattutto la temperatura decisamente rigida che i Blues hanno trovato in Kazakistan. A testimoniarlo è Pedro Neto, esterno degli inglesi, che a TNT Sports ha raccontato le difficoltà: "Faceva molto freddo. Credo sia stata la partita più fredda che abbia mai giocato. Non è facile scendere in campo con questo tempo, ma abbiamo avuto il giusto atteggiamento, abbiamo fatto la partita giusta, come l'avevamo preparata. Siamo davvero felici dei tre punti".

La classifica di Conference League dopo 5 partite disputate

1. Chelsea 15 (+17)

2. Guimaraes 13 (+7)

3. Fiorentina 12 (+11)

4. Legia 12 (+10)

5. Lugano 12 (+4)

6. Shamrock Rovers 11 (+7)

7. Cercle Brugge 10 (+7)

8. Jagiellonia 10 (+5)

9. Rapid 10 (+3)

10. APOEL 10 (+3)

11. Djurgarden 10 (+2)

12. Pafos 9 (+4)

13. Gent 9 (+1)

14. O. Lubiana 9 (+1)

15. Heidenheim 9 (0)

16. Copenhagen 8 (+2)

17. Betis 7 (0)

18. Vikingur 7 (-1)

19. Panathinaikos 7 (-1)

20. Borac 7 (-3)

21. Omonia 6 (0)

22. Mlada Boleslav 6 (-2)

23. Hearts 6 (-3)

24. Basakshehir 5 (-3)

25. Celje 4 (-1)

26. Molde 4 (-2)

27. TSC 4 (-4)

28. Astana 4 (-4)

29. HJK 4 (-5)

30. San Gallo 4 (-8)

31. NOAH 4 (-9)

32. TNS 3 (-4)

33. Dinamo Minsk 3 (-5)

34. LASK 2 (-10)

35. Petrocub 1 (-9)

36. Larne 0 (-10)