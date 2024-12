FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

All’85’ arriva persino la settima rete della Fiorentina, che viene siglata da Albert Gudmundsson su calcio di rigore: azione di sfondamento viola con Beltran che viene atterrato e per il direttore di gara non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di una massima punizione. Dal dischetto l’islandese è freddo e spiazza Jungwirth per il 7-0.