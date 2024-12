DI GENNARO A RFV: "L'AGENTE DI BIRAGHI COME SI PERMETTE? HA OFFESO PALLADINO E SCREDITATO PARISI. LO CACCEREI SUBITO"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" dicendo la sua sulle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da Mario Giuffredi, procuratore di Biraghi e Parisi: “La squadra volta, lotta, è unita, suda. Bisogna alimentare l’entusiasmo. E vince qualcuno vuole destabilizzare, ma destabilizzare cosa? Ma come si permette un professionista come il procuratore di Biraghi di dire 'vediamo se Palladino ha le palle'? Fosse stato il mio agente lo avrei mandato via. Ormai il calcio è una deriva, ognuno dice quello che vuole. Siamo fuori dal mondo, non esiste fare una roba del genere”.

Da ex calciatore avrebbe preso provvedimenti?

"Io lo avrei lasciato. Perché un atteggiamento del genere mina anche la mia professionalità di giocatore. Ma voglio dire, l’allenatore non può fare una scelta? È pagato da una società per fare delle scelte, e le fa anche bene. Se sbaglia paga. Dopodiché c’è una società. Se Biraghi vuole andare via, andrà via. Ce ne faremo una ragione. Se Palladino non lo vede e poi la squadra vola, ci sarà un motivo. La squadra ha trovato il suo assetto. Bisogna alimentare l’entusiasmo, la voglia".

Certe dichiarazioni non aiutano la carriera di un calciatore…

"Mai, ma in questo momento a maggior ragione. Davvero il procuratore crede che Palladino cambi idea dopo delle esternazioni simili? A inizio campionato il tecnico ha fatto le sue scelte in un momento difficile della sua giovane carriera, ed è riuscito a dare forza al gruppo. Lui non ha mai scaricato le responsabilità sui giocatori. Palladino era convinto di quello che faceva, e ha avuto ragione. Se a un ragazzo non torna qualcosa, parla col procuratore e prende le sue decisioni. Qual è il problema? Le cose non si dicono così. È stata una cosa fuori luogo, per tempi e modi. Mi dispiace per Biraghi, perché se fosse successo col mio agente mi mette nei casini. 'Vediamo se Palladino ha le palle'? Ma come si permette? Palladino ha fatto vedere di averle, e anche belle grosse. Quelle dichiarazioni sono offensive".

Giuffredi ha tirato dentro anche Parisi.

"Parisi è un giocatore che per me potrebbe andare in Nazionale. Ha avuto un periodo così, si è anche adattato, a volte ha sbagliato. Ma è un giocatore giovane. Ora c’è Gosens, che è un calciatore internazionale. Qual è un problema? Per Parisi verrà il suo tempo, ma le dichiarazioni del suo procuratore vanno a ledere anche lui. Ha fatto un autogol gravissimo. Già al giorno d’oggi bisogna stare attenti a tutto coi social, ma queste sono dichiarazioni pesanti… Poi verso un allenatore che ha ridato linfa a un popolo".

