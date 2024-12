FOTO FV, Stamani il brindisi di Natale al Viola Park

Fonte: dagli inviati A. Giannattasio e L. Magistrato

È andato in scena poco prima di pranzo il canonico brindisi di Natale che la Fiorentina organizza con la stampa locale e nazionale. Alla presenza dei dirigenti Alessandro Ferrari, Daniele Pradè e Roberto Goretti, oltre a quella di Raffaele Palladino che intanto sta preparando con la squadra la partita di domenica contro il Bologna. Per questo, dopo gli auguri, il tecnico assieme a Goretti sono tornati nel padiglione prima squadra per lavorare con i giocatori. Queste le foto dell'evento: