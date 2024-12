VIDEO, Fiorentina a valanga sul Lask: rivedi gli highlights

La Fiorentina strapazza il Lask e si porta a quota 12 punti in classifica in Conference League. Finisce 7-0 al Franchi tra viola e austriaci, con doppietta di Sottil e reti di Ikoné, Richardson, Mandragora, Gudmundsson e un un autogol. Un gara senza storia ma ricca di gol e gioie per gli undicimila tifosi che assiepavano lo stadio di Campo di Marti. FirenzeViola.it vi ripropone gli highlights: