GAZZETTA, Tifosi infreddoliti ma felici. La Viola fa calcio

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina si diverte e diverte i poco più di 11mila tifosi infreddoliti dai 6 gradi, ma felici per l’ennesima bella esibizione dei Viola, afferma La Gazzetta dello Sport nel suo commento alla vittoria contro il Lask. Per la prima volta nella storia segna 7 gol in un match in Europa, mantiene l’imbattibilità casalinga in stagione e in Europa da 11 gare. Il Lask si mostra poca cosa, è 7° in Austria e in Europa non ha mai vinto e ne ha perse 3 su 5; è la rosa più vecchia della Bundesliga, e vale 40 milioni, meno di Kean…

Ma la Viola c’è, ha voglia di fare calcio, dopo le 8 vittorie di fila in A continua a produrre show - prosegue la Rosea - e permette a Palladino un giudizioso turnover in vista della sfida di domenica a Bologna. In Europa l’obiettivo è andare il più avanti possibile, cercare di finire al 2° posto, alle spalle del Chelsea di Maresca, per evitare di incontrarlo prima della finale di Wroclaw. E la differenza reti serve a questo. La Viola era sesta ieri, ora è salita al terzo posto. Con orgoglio, schierando fra i titolari anche 4 ragazzi cresciuti nel vivaio viola, un portiere debuttante in stagione, Tommaso Martinelli da Bagno a Ripoli, un 2006, che dopo 10’ è stato protagonista di una parata decisiva sull’1-0 - conclude il quotidiano -.