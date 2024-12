SCHOPP (LASK), Non c'è stata partita sin dal primo secondo

Fonte: dal Franchi - A. Di Nardo

Fiorentina-Lask 7-0. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e che racconta una gara senza storia dal primo minuto. Per questo anche il tecnico del Lask Markus Schopp ha difficoltà nel commentare la gara nella conferenza stampa post-partita: "Dal primo secondo abbiamo capito che sarebbe stata una serata complicata. La Fiorentina è troppo forte, per risultati e mentalità. Sono concentrati e compatti, hanno un livello di qualità troppo alto e hanno meritato questa vittoria".



La traversa presa nel primo tempo può essere un rimpianto?

"Non credo. Non abbiamo mai vinto i duelli. Loro hanno un livello molto più alto e ci hanno fatto male quando volevano. La Fiorentina mi sembra sempre migliore. Dall'altra parte noi stiamo vivendo un momento difficile. Quando capitano questi incroci è difficile uscire interi".

Secondo voi questa squadra (il Lask) ha calciatori a livello della Serie A?

"Se uno guarda la partita di stasera dice di no. Stiamo vivendo un momento no, alcuni calciatori stanno provando a tirare la squadra ma siamo in sofferenza. Il risultato di oggi non è una sorpresa. Ora dobbiamo riflettere e capire cosa dobbiamo cambiare".

La Fiorentina l'ha stupita?

"Non troppo. Hanno tanti giocatori di livello, ma parliamo di una squadra che in Serie A è tra le migliori. In questo club si vede che qualcosa è nato, un progetto importante. Questo confronto è importante anche per noi e dobbiamo capire che dobbiamo ripartire anche con altri giocatori. Hanno un livello altissimo e secondo me ci sono tanti livelli tra il Lask e la Fiorentina ora".